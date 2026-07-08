Revelan el antirécord que alcanzó Messi y el sorprendente número de penaltis a favor de Argentina en la historia de los mundiales tras enfrentar a Egipto

Lionel Messi, jugador y estrella de la Selección de Argentina, alcanzó este martes un antirécord durante el encuentro de octavos de final ante Egipto en el Mundial 2026.

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El ‘10’ de la Selección Argentina fue la gran figura de su equipo en el emocionante encuentro ante los africanos tras anotar uno de los goles con los que la Albiceleste logró remontar un resultado de 2 a 0 en contra.

No obstante, su participación en el infartante encuentro también marcó un antirécord en la historial de los mundiales.

Y es que Lionel Messi se convirtió en el jugador con más penaltis errados en la historia de los mundiales tras fallar en los primeros minutos del encuentro ante Egipto este martes.

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A los 21 minutos, Messi tuvo la oportunidad de empatar el encuentro ante los africanos, pero erró en su lanzamiento desde los 12 pasos.

Messi cobró hacia el costado derecho de la portería defendida por Mostafa Shobeir, quien logró contener la opción de gol para la Albiceleste.

De acuerdo a MisterChip, especialista en datos español, con ese penal errado Messi se convirtió en el jugador con más fallos desde los 12 pasos en la historia de los mundiales.

El jugador del Inter de Miami ha errado en cuatro ocasiones en citas orbitales, seguido por Asamoah Gyan de Ghana en dos ocasiones. Esto sin contar tandas de penales en definiciones eliminatorias.

El experto en datos también reveló que a la selección argentina le han sancionado ocho penaltis a favor en 12 partidos de los últimos dos mundiales, incluida la cita orbital en curso.

“Es la cifra más alta de cualquier selección en un lapso de 12 partidos consecutivos en TODA la historia del torneo”, explicó MisterChip.

Entretanto, en esa tabla le sigue España con siete penaltis en los mundiales entre 1998 y 2010 y en tercer lugar se ubica Países Bajos con siete entre 1938 y 1978.