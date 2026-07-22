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Donald Trump

Estados Unidos y Arabia Saudita habrían cerrado acuerdo nuclear en medio de las tensiones con el régimen de Irán

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente Donald Trump en la Casa Blanca- Foto: EFE
Presidente Donald Trump en la Casa Blanca- Foto: EFE
El pacto promovido por la administración de Donald Trump, contempla el desarrollo de energía y abre la puerta al enriquecimiento de uranio en suelo saudí.

Estados Unidos planea anunciar el miércoles un acuerdo con Arabia Saudita que dotaría a ese país de un programa nuclear civil, informó la prensa,en medio de la reanudación de los combates entre el gigante petrolero del Golfo y los rebeldes hutíes de Yemen respaldados por el régimen de Irán.

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Citando a dos funcionarios estadounidenses no identificados, The New York Times reportó el martes que el gobierno de Donald Trump planea firmar formalmente y anunciar el pacto con los saudíes el miércoles.

La administración del magnate republicano dijo que este acuerdo traerá miles de millones de dólares a la industria nuclear de Estados Unidos.

Una cláusula del pacto, que tendría una duración de 30 años, prevé que empresas estadounidenses construyan una instalación de enriquecimiento de uranio en Arabia Saudita si un estudio conjunto determina que está justificado, informó, por su parte, The Wall Street Journal.

 

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Algunos legisladores estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, y también funcionarios israelíes, han dicho que no están de acuerdo con la idea de que Arabia Saudita tenga un proyecto atómico civil. El motivo de esta oposición es el temor a que este proyecto pueda cambiar y convertirse en un programa para desarrollar armas nucleares en el futuro.

Se espera que el acuerdo sea presentado al Congreso en los próximos días, pero su aprobación no es necesaria para que entre en vigor.

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La semana pasada, Arabia Saudita y los hutíes se atacaron mutuamente por primera vez en años. Esto pone en peligro el acuerdo de paz que se hizo en 2022. Los hutíes han estado al margen desde que Israel y Estados Unidos atacaron a Irán a finales de febrero.

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