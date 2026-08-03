Estados Unidos emitió nueva licencia que autoriza ciertas transacciones con los bonos PDVSA 2020

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este lunes una nueva licencia para autorizar transacciones relacionadas con los bonos PDVSA 2020.

Esta nueva autorización permitirá realizar transacciones financieras con el Bono del 8.5% de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) 2020 a partir del próximo 17 de septiembre de 2026, según consta en la Licencia General n.° 5Y emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

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La autorización, sin embargo, mantiene restricciones específicas. El texto establece claramente que "esta licencia general no autoriza ninguna transacción ni actividad que esté prohibida por el VSR o por cualquier otra parte del capítulo V del Título 31 del Código de Regulaciones Federales".

Esta nueva “Licencia General n.° 5Y reemplaza completamente a la Licencia General n.° 5X”, que había sido emitida el 18 de junio de 2026, a partir del 3 de agosto de 2026, según especifica el documento.

La medida afecta directamente a inversionistas, instituciones financieras y tenedores de bonos de PDVSA que hasta ahora enfrentaban restricciones para realizar operaciones con estos instrumentos de deuda. La autorización permite no solo transacciones directas sino también la provisión de financiamiento relacionado con estos bonos.

El anuncio se produce en el contexto del complejo sistema de sanciones económicas que Estados Unidos mantiene sobre Venezuela, particularmente sobre su industria petrolera estatal.