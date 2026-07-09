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Ícono de la televisión colombiana publicó emotiva carta para Colombia tras la eliminación del Mundial: "no fuimos derrotados"

julio 9, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Fotos: selección Colombia - Foto EFE/ Carta - Redes sociales
Fotos: selección Colombia - Foto EFE/ Carta - Redes sociales
La publicación marca el cierre de una iniciativa que comenzó con una carta y un video en los que la celebridad ofreció uno de sus símbolos más representativos a la selección.

Un ícono de la televisión colombiana publicó una emotiva "carta abierta a la prensa deportiva y a toda Colombia" luego de la eliminación de la selección en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA el martes ante Suiza.

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Se trata de Jorge Barón, quien por medio de una misiva que hizo pública en sus redes sociales, se dirigió al país después de haber invitado a los colombianos a lo largo del torneo creer nuevamente a través de su emblemática "patadita de la buena suerte".

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"Hoy les hablo con un nudo en la garganta, pero con el pecho lleno de orgullo. Las luces del gran escenario del fútbol se han apagado para nosotros, y sé que, en este momento, hay millones de corazones rotos en cada rincón de nuestra patria", dice al inicio del mensaje el reconocido presentador.

Antes de que comenzara el torneo, según Barón, el panorama era gris, por lo que decidió ponerse "de pie" y pedir "que volviéramos a creer cuando casi nadie más lo hacía".

"Les entregué lo más sagrado que tengo: mi historia, mi bendición y mi patadita, con la esperanza de contagiar de alegría y esperanza a nuestros muchachos", escribió.

El histórico presentador, quien durante más de cinco décadas ha convertido su tradicional "patadita de la buena suerte" en uno de los gestos más recordados de la televisión colombiana, considera que el mensaje que compartió antes del inicio del campeonato cumplió su propósito.

"Y hoy les digo, con absoluta convicción: no fuimos derrotados, nuestro equipo nacional llegó a octavos de final; es decir a instancias finales, con ello cumplí mi promesa", expuso, pues en su tradicional mensaje que se escuchó a lo largo del Mundial señaló que, si Colombia no llegaba a instancias finales, entonces ya habría dado su "última patadita".

En la carta, Barón recuerda que su promesa nunca estuvo ligada únicamente al desenlace de una competencia, sino a la posibilidad de devolver la confianza a los colombianos.

"No perdimos porque logramos volver a ser un pueblo unido. Porque hicimos cantar y soñar a un país entero. Porque logramos que una nueva generación de niños volviera a ponerse la camiseta con ilusión. Porque demostramos, una vez más, que somos los hinchas más fieles, los que nunca abandonan y los que siempre están presentes en cada estadio", señaló.

El también locutor aseguró que era consciente del peso de las palabras que empeñó ante el país y precisó que, "aunque el destino no nos permitió alcanzar la gloria", está convencido de haber cumplido su misión de devolverle a Colombia la capacidad de creer de nuevo.

"Gracias por creer. Gracias por soñar. Gracias por demostrar que, cuando Colombia se une alrededor de una misma ilusión, ya ha conseguido una victoria que ningún marcador puede borrar", concluyó el presentador colombiano.

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La publicación, cabe resaltar, marca el cierre de una iniciativa que comenzó con una carta y un video en los que Barón ofreció simbólicamente su histórica "patadita de la buena suerte" a los jugadores de la selección para el Mundial, un gesto que despertó la nostalgia de varias generaciones y se convirtió en tema de conversación en redes.

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