"No tengo rumbo": duro testimonio de madre que perdió a sus dos hijos en los terremotos en Venezuela

Hace un mes que Venezuela fue epicentro de dos potentes terremotos que devastaron diferentes partes del país y dejaron miles de muertos y heridos. NTN24 conoció el duro testimonio de Kimberly León, una madre que perdió a sus dos hijos de nueve y trece años en los terremotos en Venezuela. “Cuando yo vengo bajando veo todo derrumbado y me da una crisis que corro para todas partes (...) Yo corro y escucho que mi hija de 17 años había salido y había quedado en la orilla en los escombros”, relató.