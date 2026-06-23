Estados Unidos reitera apoyo a la liberación de presos políticos en Venezuela tras protesta frente a su embajada en Caracas

El Departamento de Estado de Estados Unidos respondió a NTN24 sobre la protesta realizada por familiares de presos políticos frente a la Embajada de EE. UU. en Caracas, donde exigieron mayores esfuerzos internacionales para lograr la liberación de los detenidos.

TE PUEDE INTERESAR:



En declaraciones atribuidas a un funcionario de la Administración del presidente Donald Trump, Washington reiteró su compromiso con la transición democrática del país sudamericano.

“La Administración Trump sigue comprometida con el avance del plan de tres fases para la estabilización, la recuperación económica, la reconciliación y la transición democrática de Venezuela”, señaló el funcionario.

Asimismo, la fuente destacó que la Casa Blanca mantiene su respaldo a las gestiones para conseguir la excarcelación de quienes permanecen detenidos por motivos políticos. “Seguimos comprometidos con abogar por la liberación de todos los presos políticos”, agregó.

Según cifras de la organización no gubernamental Foro Penal, desde el 8 de enero las autoridades interinas han liberado a cerca de 900 presos políticos. La ONG estima que antes de la denominada Operación Resolución Absoluta, iniciada el 3 de enero, alrededor de 1.300 personas permanecían detenidas por razones políticas en el país.