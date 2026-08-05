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Miércoles, 05 de agosto de 2026
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Perú

Incendio forestal obliga a suspender trenes a Machu Picchu: esto es lo que se sabe

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Machu Pichu - Foto de referencia Canva
Machu Pichu - Foto de referencia Canva
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) indicó que mantiene un monitoreo constante de la emergencia y confirmó que el tránsito ferroviario fue interrumpido por motivos de seguridad.

Un incendio forestal registrado en la ruta ferroviaria hacia la ciudadela de Machu Picchu, en el sur de Perú, obligó este martes a suspender temporalmente el servicio de trenes que conecta con el emblemático complejo arqueológico. La medida ha perjudicado a cientos de turistas, según informaron las autoridades.

El fuego se inició cerca del kilómetro 107 del trayecto entre Ollantaytambo y Machu Picchu. Como consecuencia, se produjo el desprendimiento de rocas sobre las vías del tren, informó la agencia estatal Andina. Ante esta situación, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) indicó que mantiene un monitoreo constante de la emergencia y confirmó que el tránsito ferroviario fue interrumpido por motivos de seguridad.

El Mincetur pidió comprensión a los visitantes nacionales y extranjeros por las restricciones implementadas por Ferrocarril Trasandino (Fetransa), empresa concesionaria de la vía férrea.

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La entidad explicó que la suspensión busca proteger la seguridad de los pasajeros y del personal operativo, además de garantizar que existan las condiciones adecuadas para reanudar el servicio de manera segura.

Asimismo, Andina informó que Fetransa supervisa de forma permanente el estado de la infraestructura y que, una vez que las condiciones lo permitan, autorizará la salida de trenes de emergencia para evacuar a las personas que permanecen en la estación de Machu Picchu.

Por su parte, Perú Rail señaló que este martes fueron canceladas tres salidas desde la estación de Ollantaytambo y otras siete desde la estación de Machu Picchu.

Machu Picchu, ubicado a más de 2.400 metros de altitud en la región de Cusco, atraviesa actualmente su temporada alta de turismo. Desde junio, el aforo diario fue ampliado de 4.600 a 5.600 visitantes para atender la creciente demanda.

En las últimas semanas, la elevada solicitud de entradas, disponibles principalmente de forma virtual y también en la oficina del Ministerio de Cultura en el distrito de Machu Picchu, ha generado largas filas y molestias entre los turistas, según reportaron medios locales.

Cabe recordar que el pasado 25 de mayo la organización New 7 Wonders alertó sobre problemas de infraestructura y otros riesgos que podrían poner en peligro el reconocimiento de Machu Picchu como una de las nuevas siete maravillas del mundo, distinción otorgada en 2007.

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