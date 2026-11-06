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Viernes, 06 de noviembre de 2026
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Haití
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Cayó el primer jefe pandillero: intentaba huir de Haití y acabó siendo cazado por el ejército de Bukele

noviembre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Las tropas de El Salvador bajo el mando del presidente Nayib Bukele y en colaboración con la guardia costera de Haití capturaron a Jean Saint-Louis, alias ‘Kenken’, señalado de ser jefe pandillero y quien ahora enfrentará a la justicia por graves delitos. Su captura marca la primera detención de esta operación contra integrantes de las pandillas haitianas en las que está involucrado El Salvador. ‘Kenken’ es acusado de asociación delictiva (asociación ilícita), extorsión, homicidio, secuestro y tráfico ilegal de armas.

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