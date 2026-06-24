Estas son las reacciones de líderes políticos del mundo tras el fuerte sismo que sacudió a Venezuela

Un fuerte sismo de magnitud 7.0, según el Servicio Geológico Colombiano, sacudió este miércoles a Venezuela. El movimiento deja varias afectaciones en el país sudamericano incluido el derrumbe de edificios.

Frente a este hecho, políticos a nivel internacional han expresado su mensaje de solidaridad con el pueblo venezolano, en medio de esta difícil situación.

"Hoy oro por Venezuela. Que Dios proteja a cada familia, fortalezca a quienes hoy sufren y guíe a los rescatistas en esta hora tan difícil. El pueblo venezolano ha resistido mucho. Con la ayuda de Dios, también superará esta tragedia”, indicó la senadora norteamericana María Elvira Salazar, por medio de su cuenta de X.

A las palabras de Salazar se le sumó el también legislador Carlos Giménez, quien publicó en la misma red social un mensaje en el que dejó ver que estarán atentos al desarrollo de esta situación en la nación caribeña.

“Mientras continuamos atentos al desarrollo de la situación, rezo por la seguridad de todos los afectados, por los equipos de emergencia que trabajan incansablemente sobre el terreno y por las familias que esperan noticias de sus seres queridos”, expresó Giménez.

Desde Colombia, donde también se sintió el movimiento telúrico, se han enviado manifestaciones de apoyo.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, manifestó que ha “dado la instrucción al director del IDEGER de ponerse en contacto a la mayor urgencia con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para coordinar todas las acciones y todo el apoyo que Bogotá pueda prestarle al pueblo venezolano”.

Desde El Salvador también llegó un mensaje de solidaridad. "Nuestro corazón está con el pueblo de Venezuela en estos momentos difíciles. Les enviamos toda nuestra solidaridad y nuestras oraciones”, dijo Nayib Bukele.

Tras el fuerte terremoto que se presentó en la tarde de este miércoles, varias zonas de la nación sudamericana quedaron sin el servicio de energía.

Asimismo, en varios videos que circulan en las redes sociales quedó registrado el momento del temblor; allí se observa el movimiento de lámparas, muebles y distintas estructuras sacudiéndose, mientras ciudadanos intentaban evacuar viviendas, oficinas y centros comerciales.

De momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre las afectaciones del movimiento telúrico en Venezuela.