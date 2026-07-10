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Viernes, 10 de julio de 2026
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Cristiano Ronaldo

Portugal presentó oficialmente a su nuevo entrenador, quien aprovechó para referirse al futuro de Cristiano Ronaldo

julio 10, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Crsitiano Ronaldo en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Crsitiano Ronaldo en el Mundial 2026 - Foto: EFE
El delantero de 41 años fue criticado por su rendimiento en el Mundial bajo la dirección de su predecesor Roberto Martínez.

Portugal hizo oficial a su nuevo entrenador, menos de una semana después de caer eliminada ante España en el Mundial 2026.

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Este viernes, la selección lusa oficializó a Jorge Jesús como su nuevo seleccionador nacional, quien se refirió al futuro de Cristiano Ronaldo en el equipo.

En la rueda de prensa de presentación, el entrenador portugués aseguró que seguiría contando con la veterana superestrella Cristiano Ronaldo si estuviera disponible, insistiendo en que el delantero "nunca" supondría un problema.

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El delantero de 41 años fue criticado por su rendimiento en el Mundial bajo la dirección de su predecesor Roberto Martínez, ya que Portugal fue eliminada en octavos de final por España.

Ronaldo, quien afirmó haber participado en su último Mundial, aún no ha decidido si seguirá jugando para la selección nacional.

"Mientras esté jugando y en condiciones de ser seleccionado, lo elegiré, dentro de ciertos límites y bajo las condiciones que considere mejores para la selección nacional", dijo Jesús a los periodistas este viernes durante su presentación.

El veterano entrenador de 71 años dijo que aún no ha hablado con Ronaldo, pero que discutirán el futuro del ex astro del Manchester United y del Real Madrid en el fútbol.

"Todavía no he hablado con Cris... Cris nunca va a ser un problema para la selección nacional. Ni para la selección nacional, ni para mí", explicó Jesús.

"Cris es un símbolo del fútbol portugués. Cris es un símbolo de la selección nacional... que quedará para siempre en los libros de historia”, agregó.

"Tuve el gran placer de trabajar con él el año pasado... (es) fácil trabajar con él”, dijo sobre su paso por el Al-Nassr donde dirigió a CR7.

"Vamos a tener una conversación entre nosotros dos sobre lo que quiere hacer con el futuro de su carrera”, declaró.

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Jesús entrenó a Ronaldo, cinco veces ganador del Balón de Oro, en el Al-Nassr antes de marcharse en mayo tras guiar al club al título de la Liga Profesional Saudí.

"Sé que (Ronaldo) quiere seguir jugando en el Al-Nassr, porque, como sabéis, pasé un año con él", añadió Jesús.

"Siempre me decía: 'Voy a terminar mi carrera en Al-Nassr'", sostuvo.

Jesús dirigirá a Portugal hasta después del Mundial de 2030, que el país organizará junto con España y Marruecos.

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