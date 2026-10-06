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Martes, 06 de octubre de 2026
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Donald Trump

“El mayor astillero desde la Segunda Guerra Mundial”: Donald Trump presenta un plan defensivo de 6.600 millones de dólares para expandir la fabricación de submarinos nucleares

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente, Donald Trump-Foto: EFE
Presidente, Donald Trump-Foto: EFE
La iniciativa busca revitalizar la industria naval norteamericana, generar empleos en Maryland y contrarrestar la expansión de la flota militar de china.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un ambicioso plan de inversión público-privada valorado en 6.600 millones de dólares para expandir la infraestructura naval y acelerar la producción de submarinos nucleares.

Desde el puerto de Maryland, el mandatario presentó el megaproyecto industrial en el marco de la contienda electoral por el control del Congreso norteamericano, contexto en el cual resaltó la creación de miles de puestos de trabajo directos para la economía local.

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El esquema de financiamiento combina una inversión privada de 3.700 millones de dólares por parte de la firma tecnológica de defensa Anduril Industries para la edificación del astillero “Arsenal-2” en el complejo Tradepoint Atlantic.

A esta cifra se suma un contrato de la Armada estadounidense por 2.900 millones de dólares destinado al suministro de componentes clave para los submarinos de propulsión nuclear clase Virginia, lo que fortalece el ensamblaje de la flota estratégica en el Atlántico.

“Hoy damos inicio oficialmente a la construcción del mayor astillero de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. No ha habido nada como lo que construimos hoy. Este esfuerzo histórico devolverá la supremacía a nuestra industria naval y garantizará la fortaleza inexpugnable de nuestras Fuerzas Armadas frente a cualquier amenaza global”, aseveró el presidente norteamericano durante el acto oficial.

La Casa Blanca enmarca esta política dentro de la reindustrialización militar con el objetivo de contrarrestar el crecimiento de la Armada de China, potencia que supera a Washington en número total de embarcaciones, aunque las fuerzas estadounidenses conservan el liderazgo en tonelaje y tecnología submarina.

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El rearme de las potencias globales y el fortalecimiento de la capacidad industrial naval subrayan la relevancia de la disuasión militar en la preservación del equilibrio geopolítico.

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