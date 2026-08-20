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Jueves, 20 de agosto de 2026
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Enrique Márquez

"Este pacto no está cerrado": dirigente político Enrique Márquez sobre su propuesta para la transición democrática en Venezuela

agosto 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Enrique Márquez, excandidato presidencial y exprisionero político venezolano - Foto: EFE
Enrique Márquez, excandidato presidencial y exprisionero político venezolano - Foto: EFE
El dirigente político planteó un acuerdo institucional de cinco ejes.

El excandidato presidencial y exprisionero político venezolano, Enrique Márquez, presentó el 'Pacto por Venezuela', una propuesta que tiene como finalidad dar con la "transición democrática" en Venezuela.

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El dirigente político planteó en Caracas (capital de Venezuela) un acuerdo institucional de cinco ejes.

La propuesta incluye: "renovación del Poder Judicial y del Poder Electoral, segunda vuelta presidencial, retorno del exilio y cese de la reelección indefinida".

Mediante su cuenta oficial en la red social X, Márquez sostuvo: "Presentamos al país el Pacto por Venezuela, una propuesta para construir entre todos un camino hacia la estabilización, la recuperación, la reconciliación y la transición democrática".

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"Este pacto no está cerrado. Queremos que los venezolanos lo conozcan, lo discutan y hagan sus propuestas", acotó.

De acuerdo con Márquez, la "iniciativa busca sumar e involucrar de forma activa a la sociedad venezolana en el diseño de los acuerdos necesarios para avanzar en una transición democrática".

Tras ser excarcelado, Márquez se consolidó de manera sorpresiva el 24 de febrero de 2026, al ser presentado como invitado de honor por el presidente Donald Trump durante su discurso del Estado de la Unión en el Capitolio.

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La dictadura venezolana privó de libertad de manera arbitraria a Márquez el 7 de enero de 2025 bajo la acusación de "planear" un supuesto "golpe de Estado" de cara a la ilegítima toma de posesión del 10 de enero.

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