La emoción del venezolano Valenzuela luego de conocer la designación del esloveno Vinčić como colegiado de la final del Mundial 2026

La final del Mundial de la FIFA 2026 se jugará este domingo 19 de julio de 2026. El partido por el título lo disputarán las selecciones de España y Argentina.

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Dicho trámite se desarrollará en el Estadio Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium), ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos).

A propósito de este encuentro, la designación arbitral dejó una de las postales más emotivas en lo que va de la Copa del Mundo.

A través de su cuenta oficial de X, la FIFA compartió un video donde captó la reacción del colegiado esloveno Slavko Vinčić en el momento exacto en que se entera de que cumplirá el máximo sueño de su carrera, arbitrar la gran final entre España y Argentina.

El emotivo encuentro estuvo encabezado por la leyenda del arbitraje y actual director de la Comisión de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina.

En el audiovisual se ve además la emoción del colegiado venezolano Jesús Valenzuela, tras conocer la designación de su colega Slavko Vinčić.

Valenzuela, por su parte, fue escogido por la FIFA como el juez que deberá impartir justicia en el partido por el tercer puesto del Mundial de 2026 entre Francia e Inglaterra.

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Ese duelo, cabe añadir, se llevará a cabo este sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos).

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El oriundo de Acarigua es uno de los colegiados más destacados de la CONMEBOL desde el año 2013.

Ahora, su carrera alcanza la cima histórica al convertirse en el primer árbitro venezolano en dirigir dos Mundiales consecutivos y pitar el partido por el tercer lugar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.