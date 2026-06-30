Primer ministro de Israel afirma que sus tropas permanecerán en el Líbano mientras la amenaza de Hezbolá persista

Este martes, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, visitó a las tropas israelíes ubicadas en el sur del Líbano, espacio en el que las fuerzas militares de su país permanecerán en esta zona mientras el grupo terrorista de Hezbolá, respaldado por el régimen de Irán, siga allí representando una "amenaza".

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"Nuestra postura está clara: no nos iremos del sur de Líbano hasta que la amenaza haya desaparecido. Y mientras Hezbolá, armado, esté aquí y nos amenace, nos quedaremos aquí", expresó Netanyahu ante los militares, según un comunicado transmitido por su oficina.

De igual manera, el primer ministro de Israel instó al grupo chiita libanés y al régimen iraní para que abandonen esta zona y permitan que su país, como el Líbano, pueda vivir en un escenario de paz.

"Les decimos a Irán y a Hezbolá: salgan de este lugar, ya no pertenecen aquí. "Hay dos Estados soberanos que quieren vivir en paz", indicó Benjamín Netanyahu.

El comunicado desde la oficina de Netanyahu se da tan solo días después de que Israel y el Líbano firmaran un acuerdo en Washington, por medio del cual buscan alcanzar una paz duradera. Allí establecieron el cese permanente de hostilidades, la creación de zonas piloto y el refuerzo del ejército libanés apoyado por Estados Unidos, principal mediador en estas negociaciones.

El pasado mes de marzo, el Líbano fue arrastrado al conflicto, cuando Hezbolá atacó a Israel en apoyo de Irán, tras el estallido de la guerra contra el régimen iraní, lo que desencadenó una campaña de bombardeos israelíes y una invasión terrestre.

Las fuerzas militares de Israel operan en una "zona de seguridad" que decretaron que se extiende desde la frontera hasta unos 10 kilómetros dentro del territorio de Líbano.

Frente a esto, las autoridades libanesas afirman que, desde que comenzó la guerra, los ataques de Israel han dejado más de 4.200 muertos.