"Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa": Alberto Núñez Feijóo

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre, tras la derrota parlamentaria sufrida el viernes pasado cuando el Congreso denegó los decretos gubernamentales sobre vivienda. Ante esto, líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, celebró el anuncio y aseguró que Sánchez adelanta las elecciones por temor a los escándalos de corrupción.