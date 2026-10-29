“Ella ha retomado la reconducción política de su liderazgo”: Viera-Blanco sobre la rueda de prensa de Machado

La líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, ofreció su primera rueda de prensa tras regresar a su país, en un encuentro donde delineó su visión sobre la transición democrática del país y reafirmó su compromiso con la justicia y la reparación a las víctimas del régimen. El exembajador de Venezuela en Canadá, Orlando Viera-Blanco, conversó con El Informativo de NTN24 sobre las declaraciones de Machado tras retornar a su país luego de 10 meses.