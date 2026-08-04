"Le están sacando el alma en esa máquina": aficionados sorprendidos por el exigente entrenamiento de Vozinha en Colo-Colo

Vozinha, el arquero revelación del Mundial 2026, llegó a Chile el pasado domingo y fue recibido por la afición como nuevo jugador de Colo-Colo. Aunque hubo dudas sobre su llegada tras aplazar el viaje sin una razón de peso, cumplió su palabra y aterrizó para firmar contrato hasta 2027.

“Vozinha ya está en Chile”, fue la primera publicación oficial del equipo chileno en una noche histórica. Posteriormente, el club compartió videos y fotos del recibimiento multitudinario en el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, ubicado en Santiago.

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“Buenas noches, estoy muy feliz de estar aquí. Quiero agradecer el cariño y la paciencia de los hinchas por esperarme. Nos vemos pronto en el Monumental”, indicó al llegar al país.

La hinchada de Colo-Colo llegó al aeropuerto con pancartas y cánticos para recibir a su nueva figura. Aunque Vozinha arriba en el ocaso de su carrera, fue la gran revelación del Mundial 2026 y acumuló millones de seguidores en Instagram.

Ahora, ya después de haber sido presentado como fichaje estelar del club, Vozinha acudió a su primer entrenamiento con sus compañeros en el Cacique.

Sin embargo, aunque los fanáticos del club chileno se han mostrado emocionados por contar con el habilidoso portero, también han resultado sorprendidos por el exigente entrenamiento al que fue sometido apenas dos días después de llegar a Chile.

"Pero hermano nos lo van a matar antes de que debute", dijo un internauta junto al video que muestra a Vozinha entrenando fuerza en las piernas visiblemente afectado por el gran peso de la máquina.

"Literalmente le están sacando el alma en esa máquina", "Que aguante hasta el estreno, todavía tiene mucho que demostrar", "Pobrecito igual, yo creo que en su vida habrá hecho eso en algún club", comentaron algunos fanáticos en redes sociales.

El golero de Cabo Verde jugó su último partido hace un mes, en la derrota de Cabo Verde ante Argentina en deiciseisavos del Mundial y ahora busca ponerse a punto para lo que sería su debut el próximo domingo 16 de agosto ante O'Higgins en el Estadio Monumental David Arellano.