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Viernes, 30 de octubre de 2026
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Accidente de tren
Programa: La Tarde

Experto sobre tragedia ferroviaria en España: “las cajas negras nos van a dar muchos más datos”

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
España vive momentos de angustia dos días después de la tragedia ferroviaria en Toledo que cobró al menos 69 vidas. En la morgue de la ciudad continúan las tareas de identificación de víctimas, mientras decenas de familiares aguardan noticias en medio de la desesperación y la falta de información oficial. Para hablar sobre este tema, José María Pérez Revenga, presidente comité de edificación del Instituto de Ingeniería de España, conversó con el programa La Tarde de NTN24

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