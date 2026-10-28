Fátima Báñez, quien fue ministra de Trabajo durante el gobierno de Mariano Rajoy, murió en el trágico accidente de trenes en España

La exministra de Trabajo y Economía Social y actual presidenta de la Fundación CEOE, Fátima

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Báñez, falleció este miércoles a los 59 años en el trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, tras la colisión por alcance entre un tren AVE y una unidad de la operadora Iryo en el corredor de alta velocidad Madrid-Sevilla.

La trágica noticia fue confirmada oficialmente por la agencia EFE y la patronal empresarial, con el detalle de que Báñez se desplazaba a bordo del convoy de Iryo con destino a Sevilla para participar en la celebración anual del Día de la Empresa, organizada por la Confederación de Empresarios de Andalucía.

La destacada política, quien dirigió la cartera de Empleo y Seguridad Social entre los años 2011 y 2018 bajo los gobiernos de Mariano Rajoy e impulsó la reforma laboral de 2012, pierde la vida en un siniestro que ha elevado su trágico balance a 68 fallecidos y más de 50 heridos de diversa consideración.

De acuerdo con la cronología ofrecida por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, el suceso se desencadenó tras una caída del sistema de control LZB en un tramo de 63 kilómetros que mantuvo detenidos a seis trenes de alta velocidad.

Las declaraciones oficiales refuerzan las hipótesis sobre un potencial error humano o una falla en los protocolos de supervisión en tiempo real por parte de los centros de control de tráfico ferroviario, con la fijación del foco de la investigación judicial sobre los procedimientos de reanudación operativa tras alertas tecnológicas.

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“Nosotros hemos escuchado unas grabaciones que se extraen de las comunicaciones. Lo que ha pasado entre lo que se da la salida a ese tren y la colisión, no lo sabemos con precisión... En fin, no quiero entrar en calificativos”, declaró el ministro al reconocer los vacíos que aún persisten en la reconstrucción exacta de los minutos previos al siniestro.