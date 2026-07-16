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Jueves, 16 de julio de 2026
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Incendio

Incendio en apartamento en San Bernardino, Caracas, dejó dos personas lesionadas

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Bomberos de Caracas - Foto de referencia: AFP
Bomberos de Caracas - Foto de referencia: AFP
Como medida preventiva, los bomberos evacuaron a unas 20 personas para garantizar su seguridad.

Un incendio registrado la noche del pasado miércoles 15 de julio en un apartamento de la avenida Vollmer, en la parroquia San Bernardino de Caracas, Venezuela, dejó un saldo de dos personas heridas.

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El comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas, G/B Pablo Palacios, informó a través de sus redes sociales que las llamas se originaron en una vivienda de aproximadamente 65 metros cuadrados, ubicada en el segundo nivel del conjunto residencial.

Como medida preventiva, el cuerpo socorrista evacuó a unas 20 personas para garantizar su seguridad.

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Asimismo, Palacios indicó que en el lugar fue habilitado un punto de atención médica, donde fueron asistidos los dos afectados.

Uno de ellos, un hombre, sufrió una crisis de ansiedad, mientras que la otra lesionada, identificada como Ingrid Barriga, presentó una crisis nerviosa e inhalación de gases tóxicos.

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Hasta las 8:00 a.m. de este jueves, los equipos de emergencia mantenían las labores de control del incendio, que ya se encontraba extinguido en un 80%, evitando que el fuego se extendiera a otras áreas del edificio.

Paralelamente, se activó al investigador de guardia para determinar el origen del siniestro.

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