Revelan las primeras imágenes de varios excarcelados en Venezuela tras la primera ronda de conversaciones entre el régimen y la AN 2015

Varios presos políticos han sido excarcelados en Venezuela este viernes. El hecho que se da dos días después de haber culminado la primera ronda de negociaciones entre el régimen y la AN 2015.

Estos expresioneros se encontraban en condiciones precarias en centros de tortura controlados por la dictadura venezolana.

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En los videos se puede apreciar la emoción de quienes han sido perseguidos y torturados de manera arbitraria por la dictadura. Según reportes, hasta el momento van 17 excarcelados.

Estos exprisioneros se encontraban en condiciones precarias en centros de tortura controlados por la dictadura venezolana.

Varios familiares de presos políticos confirmaron las excarcelaciones de sus allegados recluidos en El Rodeo I, vinculados al denominado 'caso Plaza Venezuela'.

Asimismo, la organización Comité por la Libertad de los Presos Políticos precisó vía X: "Recordemos que aún quedan cientos de personas detenidas por motivos políticos y que continuaremos alzando la voz hasta lograr la libertad de todas".

A su vez, Foro Penal reportó la excarcelación de varias mujeres del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

Estos son algunos de los excarcelados: Yolimar Alemán, Daniel Zambrano, Emirlendris Benítez, Samaira Romero, María Auxiliadora Marrufo, Jesús Antonio Castro.

Los presos políticos son personas arrestadas y encarceladas arbitrariamente por motivos políticos. No solo incluyen a dirigentes opositores, sino también a estudiantes, periodistas, activistas, militares y ciudadanos.

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Suelen ser detenidos sin el debido proceso, sin pruebas justificadas y bajo condiciones denunciadas como violaciones a los derechos humanos.

Es de recordar que la cifra de presos políticos fluctúa de manera continua debido a la dinámica de nuevas detenciones, traslados y liberaciones parciales en el país.