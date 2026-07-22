Trump sobre Venezuela: "Es una asociación; en cierto sentido, tanto ellos como nosotros estamos tomando enormes cantidades de petróleo"
Durante un acto en Georgia, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habló de las estrategias en materia petrolera que llevan a cabo la Casa Blanca y Miraflores.
Al respecto, el mandatario de la Unión Americana pronunció: "Están haciendo un gran trabajo (el régimen interino de Venezuela en cabeza de Delcy Rodríguez); nos llevamos bien con Venezuela, en cierto modo es una asociación".
"Nosotros estamos tomando enormes cantidades de petróleo y ellos están tomando enormes cantidades de petróleo", continuó el jefe de Estado de la nación norteamericana.
A su vez. El titular de la Casa Blanca complementó: "Venezuela lo está haciendo mejor que nunca; las grandes compañías petroleras están entrando y firmando (...) Si nos combinas a nosotros y a Venezuela, tenemos alrededor del 61% del mercado petrolero mundial".
Hasta el momento, Estados Unidos mantiene su postura frente a un plan de tres fases detallado por el secretario de Estado Marco Rubio y respaldado por el presidente Trump.
Dicha estrategia consta del siguiente paso a paso: la estabilización, la recuperación económica y la posterior transición democrática.
Al margen de esta agenda, la inflación en Venezuela no da tregua. Expertos en materia económica precisan que esta se aceleró al 13,8% en junio, revirtiendo la tendencia de desaceleración que traía desde meses anteriores.
Este repunte, que duplicó la cifra de mayo (6,3%), coincidió con el mes en el que el país enfrentó los devastadores terremotos del 24 de junio.
Actualmente, la inflación acumulada en el primer semestre se ubica en 129,8% y la tasa interanual supera el 544%.