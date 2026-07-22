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Miércoles, 22 de julio de 2026
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Donald Trump

Trump sobre Venezuela: "Es una asociación; en cierto sentido, tanto ellos como nosotros estamos tomando enormes cantidades de petróleo"

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Hasta el momento, Estados Unidos mantiene su postura frente a un plan de tres fases detallado por el secretario de Estado Marco Rubio y respaldado por el presidente Trump.

Durante un acto en Georgia, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habló de las estrategias en materia petrolera que llevan a cabo la Casa Blanca y Miraflores.

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Al respecto, el mandatario de la Unión Americana pronunció: "Están haciendo un gran trabajo (el régimen interino de Venezuela en cabeza de Delcy Rodríguez); nos llevamos bien con Venezuela, en cierto modo es una asociación".

"Nosotros estamos tomando enormes cantidades de petróleo y ellos están tomando enormes cantidades de petróleo", continuó el jefe de Estado de la nación norteamericana.

A su vez. El titular de la Casa Blanca complementó: "Venezuela lo está haciendo mejor que nunca; las grandes compañías petroleras están entrando y firmando (...) Si nos combinas a nosotros y a Venezuela, tenemos alrededor del 61% del mercado petrolero mundial".

Hasta el momento, Estados Unidos mantiene su postura frente a un plan de tres fases detallado por el secretario de Estado Marco Rubio y respaldado por el presidente Trump.

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Dicha estrategia consta del siguiente paso a paso: la estabilización, la recuperación económica y la posterior transición democrática.

Al margen de esta agenda, la inflación en Venezuela no da tregua. Expertos en materia económica precisan que esta se aceleró al 13,8% en junio, revirtiendo la tendencia de desaceleración que traía desde meses anteriores.

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Este repunte, que duplicó la cifra de mayo (6,3%), coincidió con el mes en el que el país enfrentó los devastadores terremotos del 24 de junio.

Actualmente, la inflación acumulada en el primer semestre se ubica en 129,8% y la tasa interanual supera el 544%.

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