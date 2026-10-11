Fracturada, operada en prisión y en huelga de hambre: el infierno de Rocío San Miguel en el Helicoide

Rocío Sanmiguel recuperó su libertad plena el pasado primero de octubre, tras recibir una sentencia absolutoria que pone fin a dos años y medio de privación de libertad. La analista de temas de seguridad y defensa fue detenida el 9 de febrero de 2022 en el marco del caso Brazalete Blanco, un proceso judicial que concluyó con la absolución de cuatro civiles, aunque diez militares continúan condenados. En entrevista exclusiva con NTN24, Sanmiguel rompió el silencio sobre su experiencia en cautiverio. "El daño moral, el daño espiritual e inmaterial es irreparable. Yo creo que no hay capacidad para reparar", expresó al ser consultada sobre quién le devuelve el tiempo perdido. La analista enfatizó que lo importante es "dejar un registro moral de lo que ha sucedido para que no se repita". Durante su reclusión en El Helicoide, Sanmiguel enfrentó graves problemas de salud. Estuvo fracturada durante ocho meses sin recibir atención médica adecuada y requirió dos operaciones en cautiverio. "Apenas seis meses estuve sin estar fracturada", reveló, describiendo su experiencia como un período de "dolor físico real" que se sumó al sufrimiento emocional y espiritual.