La Casa Blanca publicó este jueves 19 de noviembre un video en el que aparecen el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el mandatario de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de China, Xi Jinping, caminando juntos en medio de un encuentro diplomático que reunió por primera vez a los tres jefes de Estado en una misma mesa de negociación.

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La grabación fue difundida a través de la cuenta oficial de la Casa Blanca en X, acompañada del mensaje "Peace through strength" (Paz a través de la fuerza). En las imágenes se observa a los tres mandatarios caminando por uno de los salones del recinto, flanqueados por las banderas de sus respectivos países.

El encuentro se desarrolló en Shenzhen, en el sur de China, en el marco de las actividades relacionadas con la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). La reunión trilateral se convirtió en uno de los acontecimientos diplomáticos más importantes de la agenda internacional de esta semana, debido a que congregó a los representantes de tres de las principales potencias militares, económicas y nucleares del mundo.

Según la información divulgada por la Casa Blanca, Trump, Putin y Xi sostuvieron conversaciones sobre la situación internacional y la necesidad de preservar la estabilidad estratégica y la seguridad global. La reunión tuvo una duración superior a una hora y estuvo acompañada de encuentros bilaterales entre los mandatarios.

Cabe resaltar que, tras la reunión, los tres países difundieron una declaración conjunta en la que manifestaron su compromiso de trabajar por la estabilidad internacional.

Uno de los principales puntos del documento fue la intención de impulsar una reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el argumento de que el organismo debe responder de manera más efectiva a los desafíos globales y cumplir su misión de preservar la paz y la seguridad.

Asimismo, acordaron promover el incremento de la producción y el suministro de productos petroleros refinados, además de mantener la estabilidad de los flujos energéticos. Otro de los asuntos abordados fue la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación de armas atómicas.

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Sin embargo, la declaración no incluyó compromisos concretos de desarme nuclear ni estableció un mecanismo específico para alcanzar ese objetivo. Tampoco hizo referencia directa a la guerra entre Rusia y Ucrania ni al conflicto en Irán, dos de los escenarios que mantienen en tensión a la comunidad internacional.

Cabe resaltar que la fotografía y el video difundidos por Washington pasan a la historia por el contexto de las relaciones entre las tres potencias. Estados Unidos y China mantienen disputas comerciales, tecnológicas y geopolíticas, mientras que Washington y Moscú continúan enfrentados por las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania.

Por su parte, la cercanía entre Xi Jinping y Vladímir Putin ha sido uno de los elementos que más atención ha despertado en el escenario internacional, especialmente por la cooperación política, económica y energética entre ambos.

Aunque el encuentro fue presentado como un acontecimiento histórico y los mandatarios destacaron la importancia del diálogo, los resultados concretos todavía son limitados. La declaración conjunta representa un compromiso político de cooperación, pero deja pendientes varios de los principales conflictos que actualmente amenazan la estabilidad internacional.