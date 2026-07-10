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Wimbledon

Tenista latinoamericano hace historia al ganar título e ir por otro en la misma edición de Wimbledon

julio 10, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Marcelo Arévalo, tenista salvadoreño en Wimbledon - Foto: EFE
Marcelo Arévalo, tenista salvadoreño en Wimbledon - Foto: EFE
El deportista va por la hazaña de ganar en las categorías mixta y masculina en dobles.

El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo quiere seguir haciendo historia para su país. Tras ganar este jueves el trofeo de dobles mixtos en el Grand Slam de Wimbledon, puede sumar el sábado un segundo título en la misma edición del torneo.

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Arévalo de 35 años, se impuso el jueves junto a la letona Jelena Ostapenko en la final de mixtos, y el sábado, junto al croata Mate Pavic, juega la de dobles masculinos.

Ganar con el croata a la pareja formada por el británico Henry Patten y el finlandés Harri Heliovaara, significaría el segundo título de Grand Slam juntos para Arévalo y Pavic, tras vencer en Roland Garros en 2024.

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Antes, Arévalo había ganado Roland Garros también, en 2022, con el neerlandés Jean-Julien Rojer.

En cambio, el croata de 33 años ha ganado siete títulos de Grand Slam entre dobles masculinos y mixtos, además de un oro olímpico en los Juegos de Tokio en 2021.

"Pavic tiene mucho tiempo más que yo jugando en el circuito (de dobles). Yo lo conocía de cuando empecé a jugar con otros compañeros. Él ya jugaba y ya había ganado algunos Grand Slam. En 2024 se da la oportunidad de que él estaba terminando su relación con su compañero, con el que venía jugando ya dos años y medio, y yo también terminaba con el mío tras dos años. Y en ese momento pues se da esa casualidad", explicó Arévalo.

"Nos dimos la oportunidad para jugar y las cosas se dieron bien desde un inicio. En el primer torneo que jugamos juntos, un ATP 250 en Hong Kong, salimos campeones. Eso fue como una buena sensación, una buena motivación para el nuevo equipo", añadió.

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En cambio, con Jelena Ostapenko, Wimbledon era el primer torneo en que jugaban juntos, el salvadoreño y la letona, saliendo campeones.

"Justo en Wimbledon yo estaba buscando pareja, porque con la que venía jugando tomó la decisión de no disputar el doble mixto en Londres. Ahí mandé un mensaje a Jelena por si estaba libre y si quería jugar conmigo, Y me dijo que sí", señala el salvadoreño.

Arévalo, tras haber competido en individuales hasta 2019, dejó esa modalidad para especializarse y competir en dobles desde 2020.

En 2018, alcanzó su mejor ranking en individuales, en el puesto 139.

Pero su paso adelante definitivo en el tenis llegó cuando ganó su primer Grand Slam de dobles, en 2022 en Roland Garros.

"Desde ahí en adelante me creí que podía seguir logrando cosas grandes. Y gracias a Dios he estado también número uno del mundo el año pasado y hemos ganado torneos importantes", explicó el salvadoreño.

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