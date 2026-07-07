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Martes, 07 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Graban a guardias nacionales buscando pertenencias ajenas en un apartamento destrozado por los terremotos en La Guaira: "Respeten la tragedia de los demás"

julio 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Guardias nacionales buscando pertenencias ajenas en un apartamento destrozado por los terremotos en La Guaira - Fotos: Instagram
Guardias nacionales buscando pertenencias ajenas en un apartamento destrozado por los terremotos en La Guaira - Fotos: Instagram
A dos semanas de lo ocurrido, los socorristas venezolanos piden más personal y maquinaria pesada para remover los escombros y con suerte hallar a más personas con vida.

Venezuela fue golpeada el pasado 24 de junio por dos potentes terremotos. El país suramericano está de luto por las miles de muertes que ha dejado esta catástrofe.

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En medio de la tragedia, muchas situaciones irregulares han estado a la orden del día, por ejemplo, la inacción de la Guardia Nacional Bolivariana, institución castrense controlada por el chavismo.

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Aparte de la falta de acción tras los terremotos, varios han sido los videos que circulan de militares que han entrado a los apartamentos destrozados para llevarse pertenencias ajenas.

En un nuevo audiovisual se evidencia cómo dos "soldados de la patria" ingresan a una vivienda devastada por los sismos.

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"¿Qué hacen aquí metidos? ¿Dónde está el otro compa?", pregunta indignado un hombre mientras graba a los militares.

"Viejo, vamos pa' fuera, qué sinvergüenzura, abre que allá abajo hay un gentío; ustedes no tienen nada que hacer aquí metidos (…) Respeten la tragedia de los demás", añadió.

De momento, sigue en aumento la cifra de muertos en Venezuela tras los terremotos.

"Datos oficiales" del régimen en cabeza de Delcy Rodríguez reportan 3.535 decesos, así como 16.740 heridos.

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A dos semanas de lo ocurrido, los socorristas venezolanos piden más personal y maquinaria pesada para remover los escombros y con suerte hallar a más personas con vida.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

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