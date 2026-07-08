Murió Phil Regan, el legendario mánager que sacó campeones a Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes en la LVBP

El legendario exbeisbolista y mánager estadounidense, Phil Regan, murió este miércoles 8 de julio a los 89 años de edad, según confirmaron sus allegados a la cadena ESPN.

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Apodado cariñosamente como 'El Buitre', dejó un legado imborrable de siete décadas en el 'deporte del diamante'.

Tras retirarse como jugador, construyó una brillante carrera como instructor y coach de pitcheo en varias franquicias de las Grandes Ligas como los Mets y los Cachorros, e incluso llegó a dirigir a los Orioles de Baltimore en 1995.

Regan materializó varios éxitos tanto en la MLB como en los torneos invernales de Venezuela y la República Dominicana.

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En el país 'hermano de la espuma, garzas y rosas', Regan sacó campeón a los 'eternos rivales': tanto a los Leones del Caracas como a los Navegantes del Magallanes.

Con ello, se consagró como el único mánager en toda la historia de la LVBP en levantar el trofeo con las novenas más importantes de la pelota venezolana.

Aparte de los 'melenudos' y 'la nave turca', dirigió a Cardenales de Lara, Pastora de los Llanos, Bravos de Margarita y Tiburones de La Guaira.

En total, ejerció como manager durante 18 temporadas, empatando un récord para la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con Antonio Casanova.