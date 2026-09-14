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Lunes, 14 de septiembre de 2026
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Perú

Fuerte temblor de 5,6 de magnitud estremece población de Loreto en Perú

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Sismo - Canva
Sismo - Canva
El epicentro se estableció en una zona montañosa cerca peruana cerca de la frontera con Ecuador.

Un fuerte temblor de magnitud 5,6 estremeció este lunes al departamento de Loreto en Perú, según alertas de Google que se han activado.

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El Instituto Geofísico de Ecuador estimó en un primer momento que el temblor había de 5,5 de magnitud. El epicentro lo estableció en una zona montañosa cerca peruana cerca de la frontera con Ecuador.

El Instituto Geofísico del Perú, no obstante, indicó que según sus cálculos el sismo habría sido considerablemente menos potente de lo reportado desde la entidad ecuatoriana.

Consideró que la magnitud fue de 4,8 y que su profundidad se situó en 117 kilómetros.

De momento no hay reportes, hasta la tarde de este lunes, sobre daños en estructuras o víctimas por cuenta del movimiento.

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