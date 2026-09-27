Así fue el debut de 'Rafa' Márquez con la selección de México ante una Colombia sin James y que dejó algunas dudas

La era de Rafael Márquez al frente de México comenzó este sábado con un empate 1-1 ante Colombia en Baltimore, en un amistoso presenciado por 67.000 espectadores en el estadio M&T Bank.

Luis Suárez marcó el gol colombiano al minuto 10. Gilberto Mora, el juvenil de 17 años del combinado mexicano, igualó al 62'.

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La escuadra cafetera, cabe resaltar, consiguió el gol en su primer avance, y logró irse arriba en el marcador desde temprano.

Richard Ríos se sumó al ataque por el costado derecho y, tras eludir al mexicano Luis Chávez, mandó un servicio al área que Suárez convirtió en gol con un remate de cabeza.

En el segundo tiempo, 'Morita' recibió la pelota en el área y se lució con un quiebre al experimentado Jhon Lucumí para luego fusilar al arquero Álvaro Montero y firmar su primer gol con la selección mexicana.

"Ya sabemos la calidad de Gilberto, intentaremos cuidarlo, protegerlo, desarrollarlo. Es un joven, y entre todos vamos a hacer todo lo posible para que se siga teniendo actuaciones como esta", dijo Márquez luego del partido.

La primera alineación mexicana con Rafa Márquez al mando fue prácticamente una continuación de las oncenas presentadas por su antecesor, Javier Aguirre, en el Mundial 2026 con algunos matices, además presentar a Mora con el 10.

El delantero Armando "La Hormiga" González, recién fichado por el Olympiacos griego, apareció como titular ante la ausencia por lesión de Raúl Jiménez.

Por Colombia, Néstor Lorenzo también presentó de inicio a 10 elementos que estuvieron en el Mundial, a pesar de haber confeccionado una convocatoria con 15 caras nuevas.

Una de las novedades que llamó la atención en la titular, sin embargo, fue Álvaro Angulo, lateral izquierdo de los Pumas de México.

La camiseta colombiana número 10 también tuvo nuevo dueño: Jhon Arias. El jugador del Palmeiras heredó la camiseta emblemática que le entregó el astro James Rodríguez, quien hace días atrás anunció su despedida de la selección.

Colombia hizo gala de su técnica y velocidad en el primer tiempo, pero vino a menos, y permitió el empate mexicano, lo que generó algunas dudas en la afición.

Lorenzo, no obstante, ejecutó los cambios en su alineación y Colombia pareció despertar por momentos al aprovechar que Mora, una de las amenazas en el ataque mexicano, salió del partido inmediatamente después del gol.

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El martes, en la continuación de la fecha FIFA, México enfrentará a Perú y Colombia, por su parte, se medirá con Paraguay el viernes. Ambos partidos se jugarán en Nueva Jersey.