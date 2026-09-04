NTN24
Viernes, 04 de septiembre de 2026
Viernes, 04 de septiembre de 2026
Donald Trump

Trump advierte que "frenará el comercio" con algunos países si la Reserva Federal no baja las tasas de interés en EE. UU.

septiembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Se cree que la Reserva Federal podría subir las tasas de interés próximamente para controlar la alta inflación en Estados Unidos.

El desempleo se mantuvo estable en agosto en Estados Unidos en un nivel bajo, de 4,1%, según el informe oficial divulgado el viernes, y el presidente Donald Trump reaccionó pidiendo a la Reserva Federal que baje las tasas de interés.

Los mercados, en cambio, temen que la situación saludable del mercado laboral lleve a la Fed a apuntar en el sentido opuesto.

En total, la economía estadounidense creó 162.000 empleos el mes pasado, el triple de lo que esperaban los mercados.

o

Los inversores preveían en torno a 50.000 nuevos puestos de trabajo creados en agosto, según el consenso publicado por MarketWatch.

Las cifras de creación de empleo de los meses de junio y julio también se revisaron al alza, informó el servicio estadístico del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

En cuanto a la tasa de desempleo, se mantiene sin cambios en 4,1%, un nivel que generalmente se considera como pleno empleo.

Los nuevos datos son positivos para el Partido Republicano de Trump, que enfrenta una dura prueba contra los demócratas en las elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre.

Los mercados financieros, en cambio, recibieron el informe con cierta amargura: saben que si el empleo va bien, la Reserva Federal estadounidense (Fed) va a centrarse en la lucha contra la inflación, que sigue siendo elevada. Y podría echar mano a las tasas de interés para combatirla.

La perspectiva de una subida de los tipos de interés implica la posibilidad de que se encarezca el crédito. El crédito más caro desestimula el consumo y la inversión, y bajan las presiones sobre los precios.

La Fed no ha alcanzado su objetivo de 2% de inflación anual desde hace más de cinco años, con la inflación ubicada por encima del 3%.

o

Los datos de agosto se publicarán la próxima semana.

Las subidas de precios han sido impulsadas por la guerra de Trump contra Irán -que ha disparado los precios de la energía, con el diésel en máximos históricos-, y por sus políticas arancelarias.

Varios responsables de la Fed han señalado que estarían dispuestos a subir las tasas de interés si los datos de agosto no muestran una tendencia descendente continuada de la inflación.

Tres de los 12 miembros con derecho a voto del comité monetario de la Fed discreparon en su última reunión, en julio, pidiendo un aumento inmediato. El comité mantuvo entonces las tasas.

Al responder a los datos de empleo de agosto, Trump estableció un sorprendente vínculo entre la fijación de las tasas de interés por parte de la Fed y los lazos comerciales de Washington con otros países.

"¡Bajen las tasas de interés porque Estados Unidos es un deudor mucho más sólido de lo que era hace muy poco tiempo!", publicó en su plataforma Truth Social.

"BAJEN LA TASA O DEJARÉ DE COMERCIAR CON LOS PAÍSES CON LOS QUE TENEMOS UN DÉFICIT", amenazó.

Temas relacionados:

Donald Trump

Aranceles

Comercio

Washington

Reserva Federal de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Nuevo cerco al régimen cubano: EE. UU. sancionó a Fidel Ernesto Castro, nieto de Raúl Castro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

En Venezuela, a 8 meses de la captura de Maduro, continúa “lo de siempre, pero es peor”: Schamis

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Rubio, con la mira sobre el régimen de Ortega en Nicaragua: anuncia sanciones por polémica reforma

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

“Lo que están haciendo en el régimen venezolano no es porque se convirtieron en las hermanitas de la caridad, es porque le temen a Trump”: Mario Díaz-Balart

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

El presidente Trump califica a España como país “arruinado” por la crisis migratoria en Ceuta

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella, Mario Díaz-Balart y Gustavo Petro
Mario Díaz-Balart

"Lo que heredó el presidente De la Espriella es un desastre, heredó de Petro un país en bancarrota": Mario Díaz-Balart

Mario Díaz-Balart (AFP)
Mario Díaz-Balart

"Raúl Castro y el régimen ya están muertos, lo que hay que hacer es enterrarlos": congresista Mario Díaz-Balart

Familiares de presos políticos denuncian traslados arbitrarios a otros centros de detención sin aviso - Foto: AFP
Presos políticos en Venezuela

“Es hora de que dejen de estar jugar con la esperanza”: familiar de preso político sobre traslados

Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Abelardo de la Espriella

“A los bandidos les queda la rendición o la baja en combate”: Abelardo de la Espriella entrega balance de operación militar

Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello - Foto: EFE
Régimen venezolano

“Estamos tratando de desmantelar una organización criminal”: Perkins Rocha tras 8 meses de captura de Maduro

Más de Economía

Ver más
Hombre ordeña una vaca en Mérida, Venezuela - Foto de referencia: EFE
Sector ganadero

Ganaderos en Venezuela cuestionan que se les pague poco por la leche: "Aquí, a puerta de corral, quieren pagar el litro a 0,26 centavos de dólar"

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Petróleo en Venezuela

"Vamos a sacar ese petróleo y traerlo": Trump habla sobre acuerdo con el régimen y devela cuánto tiempo podría tardar en llegar a EE. UU. el crudo venezolano

Una mujer limpia el exterior de locales comerciales cerrados en Macuto (La Guaira, Venezuela) - Foto de referencia: EFE
La Guaira

Duro golpe al sector productivo de La Guaira: 80% de las empresas reporta caída de ingresos tras los terremotos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Boceto de Nicolás Maduro/Delcy Rodríguez-Foto: EFE/AFP
Juicio contra Maduro

DE AMIGOS A ENEMIGOS ÍNTIMOS: Así “abandonó” Delcy a Maduro en la cárcel de Brooklyn

La tragedia de las trillizas en Cali / FOTO Canva
Mario Yepes

El emotivo mensaje del hijo de Mario Yepes tras la muerte en el terremoto de dos de las trillizas en tragedia que conmocionó a Cali

Gustavo Petro - Foto AFP
Gustavo Petro

"Petro entrega el poder y queda en manos de la justicia norteamericana": exsenador Macías sobre presencia del Fiscal General de EE. UU. en posesión presidencial

Chris Wright, secretario de energía de EE. UU., junto a Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Petróleo

"Mañana comenzamos a perforar el primer pozo": régimen de Delcy Rodríguez firma ampliación de operaciones de Chevron en Venezuela y otras empresas petroleras

En un albergue tras terremoto en Venezuela, niños tomaron clases - Foto de referencia: EFE
Regreso a clases

Organizaciones en Venezuela exigen un cronograma basado en auditorías para el retorno a clases

Hombre ordeña una vaca en Mérida, Venezuela - Foto de referencia: EFE
Sector ganadero

Ganaderos en Venezuela cuestionan que se les pague poco por la leche: "Aquí, a puerta de corral, quieren pagar el litro a 0,26 centavos de dólar"

Terremoto en Indonesia - Foto AFP
Terremoto en Indonesia

Casi 5.000 personas fueron evacuadas tras fuerte terremoto en Indonesia que deja al menos 53 muertos y casi mil réplicas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023