Trump advierte que "frenará el comercio" con algunos países si la Reserva Federal no baja las tasas de interés en EE. UU.

El desempleo se mantuvo estable en agosto en Estados Unidos en un nivel bajo, de 4,1%, según el informe oficial divulgado el viernes, y el presidente Donald Trump reaccionó pidiendo a la Reserva Federal que baje las tasas de interés.

Los mercados, en cambio, temen que la situación saludable del mercado laboral lleve a la Fed a apuntar en el sentido opuesto.

En total, la economía estadounidense creó 162.000 empleos el mes pasado, el triple de lo que esperaban los mercados.

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Los inversores preveían en torno a 50.000 nuevos puestos de trabajo creados en agosto, según el consenso publicado por MarketWatch.

Las cifras de creación de empleo de los meses de junio y julio también se revisaron al alza, informó el servicio estadístico del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

En cuanto a la tasa de desempleo, se mantiene sin cambios en 4,1%, un nivel que generalmente se considera como pleno empleo.

Los nuevos datos son positivos para el Partido Republicano de Trump, que enfrenta una dura prueba contra los demócratas en las elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre.

Los mercados financieros, en cambio, recibieron el informe con cierta amargura: saben que si el empleo va bien, la Reserva Federal estadounidense (Fed) va a centrarse en la lucha contra la inflación, que sigue siendo elevada. Y podría echar mano a las tasas de interés para combatirla.

La perspectiva de una subida de los tipos de interés implica la posibilidad de que se encarezca el crédito. El crédito más caro desestimula el consumo y la inversión, y bajan las presiones sobre los precios.

La Fed no ha alcanzado su objetivo de 2% de inflación anual desde hace más de cinco años, con la inflación ubicada por encima del 3%.

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Los datos de agosto se publicarán la próxima semana.

Las subidas de precios han sido impulsadas por la guerra de Trump contra Irán -que ha disparado los precios de la energía, con el diésel en máximos históricos-, y por sus políticas arancelarias.

Varios responsables de la Fed han señalado que estarían dispuestos a subir las tasas de interés si los datos de agosto no muestran una tendencia descendente continuada de la inflación.

Tres de los 12 miembros con derecho a voto del comité monetario de la Fed discreparon en su última reunión, en julio, pidiendo un aumento inmediato. El comité mantuvo entonces las tasas.

Al responder a los datos de empleo de agosto, Trump estableció un sorprendente vínculo entre la fijación de las tasas de interés por parte de la Fed y los lazos comerciales de Washington con otros países.

"¡Bajen las tasas de interés porque Estados Unidos es un deudor mucho más sólido de lo que era hace muy poco tiempo!", publicó en su plataforma Truth Social.

"BAJEN LA TASA O DEJARÉ DE COMERCIAR CON LOS PAÍSES CON LOS QUE TENEMOS UN DÉFICIT", amenazó.