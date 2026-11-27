Anyi Jácome fue hallada sin vida en el municipio de Ábrego, departamento de Norte de Santander, tras permanecer 101 días secuestrada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), confirmaron este jueves las autoridades colombianas, luego de que la joven fuera raptada el 16 de agosto junto con tres miembros de la Policía Nacional en la carretera que conecta las ciudades de Cúcuta y Ocaña, en el Catatumbo.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, manifestó recibir “con profundo dolor la confirmación del hallazgo sin vida de Anyi Jácome”, expresó que esta “lamentable” noticia enluta a “toda Colombia” y extendió sus condolencias a la familia de la víctima, mientras las circunstancias de la muerte permanecen bajo investigación.

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De manera concordante, el ministro de Defensa, Jorge Mora, rechazó “con absoluta contundencia este acto de barbarie” y aseguró que “este asesinato confirma la naturaleza criminal de una estructura terrorista que solo entiende el lenguaje de la violencia y el desprecio por la ley”, en referencia a esa organización armada que, junto con el Frente 33 de las disidencias de las FARC, mantiene presencia delictiva en esa zona fronteriza.

El secuestro múltiple ocurrió en una zona rural del municipio de Bucarasica, en el sector conocido como La Curva, cuando los policías se desplazaban en un vehículo particular y Jácome viajaba junto al mayor Fredy Russi, al patrullero Edinson Medina y a la patrullera Erika Monroy todos integrantes del Grupo Investigativo contra el Terrorismo (Grate) de la Dijín, momento en que hombres armados los interceptaron.

Los tres agentes policiales continúan en poder del grupo guerrillero, ante lo cual el presidente De la Espriella exigió al ELN la “liberación inmediata y sin condiciones” de los uniformados y ordenó a la cúpula militar y policial desplegar “todas sus capacidades” en la región del Catatumbo para ubicar a los responsables del crimen.

“¡Este asesinato no quedará impune! No habrá contemplaciones con quienes secuestran y asesinan a inocentes”, afirmó el mandatario en su comunicado oficial.

Donde además prometió emplear “todas las capacidades legítimas del Estado” para recuperar “sanos y salvos” a los tres policías.

La región de Norte de Santander, y en particular el Catatumbo, registra operaciones de diversos grupos armados ilegales, incluidos el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en un corredor fronterizo con Venezuela golpeado de forma histórica por el conflicto armado y economías ligadas al narcotráfico.