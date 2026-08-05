El beisbolista venezolano Danry Vásquez rompe el silencio tras agredir a un pelotero rival en México: "Estoy aquí para dar la cara"

El beisbolista venezolano Danry Vásquez rompió el silencio tras agredir a un pelotero rival en México. A días de lo ocurrido, el deportista se pronunció a través de sus redes sociales.

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"Hola, les saluda Danry Vásquez, jugador de los Toros de Tijuana; en esta ocasión quiero ofrecerles mis más sinceras disculpas por lo sucedido este domingo", dijo Vásquez.

"Quiero disculparme con Rodolfo Amador, con la Liga Mexicana y con toda la afición; reaccioné muy mal en una acción que tomé como provocación, asumo completamente la responsabilidad, estoy aquí para dar la cara, reconocer mi error y aprender de él. Les aseguro que estoy trabajando en mi persona para que algo así no vuelva a pasar; amo este deporte, el béisbol. Sin más que decir, espero que acepten mis disculpas", acotó.

Contexto:

Un tenso momento se vivió en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) cuando el jardinero venezolano Danry Vásquez, jugador de los Toros de Tijuana, protagonizó un altercado físico y verbal tras ser puesto en out durante un compromiso frente a los Acereros de Monclova.

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El incidente ocurrió en medio del desarrollo del encuentro, cuando el patrullero criollo no tomó a bien la jugada defensiva del rival, lo que desencadenó un reclamo fuera de tono.

En cuestión de segundos, la situación subió de intensidad hasta terminar en un intercambio de agresiones que vació las bancas de ambas novenas, generando una multitudinaria "tángana" en el terreno de juego.

El comportamiento del pelotero volvió a encender la indignación entre la afición latinoamericana. A través de las redes sociales, cientos de fanáticos e internautas rechazaron lo sucedido, calificando el acto como "deplorable" para la imagen del deporte profesional.

Hasta el momento, la directiva de la LMB y la gerencia de los Toros de Tijuana evalúan el reporte de los umpires y el material audiovisual para determinar las sanciones disciplinarias o multas que correspondan.

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Este no es el primer episodio violento que empaña la carrera del deportista. En 2016, Danry Vásquez fue arrestado por agredir físicamente a su entonces pareja en el estadio del equipo filial de las Grandes Ligas donde jugaba.

A raíz de ese caso, la MLB lo suspendió y los Astros de Houston rescindieron su contrato, dejándolo en libertad. Años más tarde, en 2018, tras difundirse públicamente el impactante video de la agresión captado por las cámaras de seguridad, fue despedido de forma inmediata por el Lancaster Barnstormers de una liga independiente estadounidense; debido a su historial, el venezolano nunca llegó a debutar en las Grandes Ligas.