Murió Bonnie Tyler, famosa cantante de "Eclipse total del corazón", a los 75 años

La cantante británica Bonnie Tyler, conocida por su éxito "Total Eclipse of the Heart", falleció este jueves a los 75 años, según informaron sus familiares.

Fue ingresada en mayo en un hospital de la localidad portuguesa de Faro, donde posee una casa, para someterse a una operación intestinal. Después fue inducida a un coma artificial.

"Bonnie falleció de manera inesperada anoche en un hospital de Portugal a causa de la enfermedad por la que la estaban tratando", afirmó la familia en un comunicado publicado en Facebook.

La cantante, muy famosa en los años 1980, acababa de lanzar un sencillo, "Only Love", y tenía prevista una gira por Europa durante varios meses.

Su balada rock "Total Eclipse of the Heart" sigue siendo una de las canciones de amor más famosas de todos los tiempos. A principios de 2026, es decir, 43 años después de su lanzamiento, había superado mil millones de reproducciones en Spotify.

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"¿Cómo imaginar un segundo que su éxito sería tan enorme, y que personas que aún no habían nacido la cantarían hoy en los karaokes?", comentó ella en el Telegraph en 2025.

La cantante de peinados voluminosos y estilo rock glamuroso afirmaba que no ganó "casi nada" con este tema, del cual no es la autora.

Gaynor Hopkins, como se llamaba realmente, nació en 1951 en Neath, en Gales. Su padre trabajaba en las minas de carbón y su madre cuidaba a los seis hijos del matrimonio.

La joven comenzó a cantar en la iglesia y dejó los estudios con 16 años. Mientras intentaba triunfar en la música trabajó en una tienda.

Cambió de nombre por Sherene Davis, para evitar que la confundieran con otra cantante galesa, Mary Hopkin.

El cazatalentos Roger Bell la descubrió en 1975, en un club. Meses más tarde firmó con RCA Records, y cambió una vez más de nombre, esta vez a Bonnie Tyler. Destacó entonces con el sencillo "Lost in France" (1976).

Poco después se sometió a una operación para extirpar nódulos en sus cuerdas vocales. Por no haber descansado lo suficiente su voz quedó rasgada, su sello distintivo.

"It's a Heartache", que salió el mismo año, fue su primer gran éxito mundial.

En los años 1980 colaboró con el compositor y productor estadounidense Jim Steinman, quien escribió "Total Eclipse of the Heart", un éxito que convirtió a Bonnie Tyler en una estrella internacional a los 32 años.