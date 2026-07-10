Actor colombiano contó cómo un viaje sorpresa lo salvó a él y a su familia de haber sido víctimas de los terremotos en Venezuela

El balance de muertos por el potente doble sismo que sacudió Venezuela hace dos semanas subió a cerca de 4.000 víctimas y mantuvo el número de heridos en casi 17.000, según el más reciente parte entregado por el régimen.

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Pero también hubo gente que se salvó de estos fuertes sismos y entre ellos está el actor colombiano Iván López, quien reside desde hace cinco años en Venezuela junto a su esposa, la actriz venezolana Vanessa Mendoza, y su hija en Caracas, en uno de los sectores afectados por los movimientos telúricos.

López contó en ‘Buen Día Colombia’ de RCN que estaba en Colombia por trabajo y viajó a Caracas con la intención de compartir con su familia y apenas llegó, lo sorprendieron con unos tiquetes para ir de vacaciones a la isla Margarita, por lo que estuvieron de viaje cuando ocurrió la tragedia.

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“Me voy a visitar a mi esposa y a mi hija y me tenía de sorpresa un viaje a Margarita, yo no sabía, pensaba solo pasar en Caracas, entonces nos fuimos a estar en familia y de regreso en el aeropuerto empezó a temblar, bajamos al ‘check in’ para abordar y nos dijeron que se cerró el vuelo que tocaba esperar, esperamos dos horas y en ese tiempo nos dimos cuenta que no fue solo un temblor sino dos terremotos devastadores”, contó el actor colombiano.

“Vimos devastada toda La Guaira, parte de Falcón y en Caracas, en especial en la zona en la que vivimos que es en Chacao, en los Palos Grandes, también se cayeron unos edificios”, complementó el artista, agregando que “Dios los ama”, pues no vivieron esa tragedia como las otras personas.

“Con mi esposa decimos que Dios nos ama, con lo mucho o lo poco Dios nos ama, porque estábamos en Margarita y estando allá nos han pasado cosas así, pues estábamos en Margarita cuando se llevaron a Maduro”, contó López.

El desastre impactó especialmente al estado costero de La Guaira, donde más de 800 edificios fueron afectados, de los cuales 190 sufrieron colapso total.

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La encargada del régimen, Delcy Rodríguez, pidió el miércoles la liberación de recursos venezolanos bloqueados en el extranjero, mientras la ONU intenta recaudar casi 300 millones de dólares para ayudar en la recuperación del país.

Venezuela y el Fondo Monetario Internacional (FMI) negocian cómo desbloquear lo más rápido posible los activos financieros del país para hacer frente a las consecuencias de los terremotos, según la portavoz del organismo, Julie Kozack.