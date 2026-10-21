Hallan sin vida en Caldas al padre de Sonia Restrepo, viuda del fallecido cantautor Yeison Jiménez

Las autoridades del departamento de Caldas confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de José Sigifredo Restrepo Ospina, de 59 años, quien era padre de Sonia Restrepo, viuda del recordado cantautor de música popular Yeison Jiménez, en un suceso registrado este miércoles en la zona rural del municipio de Pensilvania.

De acuerdo con la información preliminar difundida por los organismos de seguridad, el descubrimiento se produjo hacia las 10:30 de la mañana en el sector conocido como Los Tanques, luego de que un transeúnte alertara a la Estación de Policía sobre la presencia de un ciudadano sin signos vitales en la vía pública.

Tras la llamada de alerta, unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y peritos forenses se desplazaron hasta el lugar de los hechos para adelantar la inspección técnica de la escena y ejecutar el levantamiento del cadáver, el cual fue remitido posteriormente a las instalaciones de Medicina Legal para practicar la necropsia de ley.

“Las autoridades del departamento de Caldas reiteraron que la investigación continúa abierta para esclarecer los detalles de tiempo, modo y lugar que rodearon la muerte”, señalaron fuentes oficiales, mientras que las primeras hipótesis sugieren que el fallecimiento pudo haberse originado a causa de un infarto fulminante.

Este lamentable episodio enluta nuevamente al entorno familiar de la reconocida dinastía musical, a casi diez meses del trágico accidente aéreo ocurrido en enero que costó la vida al intérprete y a varios colaboradores cercanos del artista.

La conmoción por este trágico hallazgo se extiende entre los habitantes del oriente caldense, quienes han manifestado su solidaridad con los familiares de la víctima en este complejo periodo de duelo.

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El avance de las indagaciones forenses permitirá esclarecer con total certeza las causas exactas del deceso en las próximas horas por parte de las autoridades competentes.