Miércoles, 11 de febrero de 2026
Maluma

‘Con El Corazón’, la nueva canción de Maluma junto al fallecido cantante Yeison Jiménez: esta es la fecha de estreno

febrero 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Jiménez habría dejado por lo menos 50 canciones inéditas con varias colaboraciones antes de fallecer, según el productor musical Georgy Parra.

El cantante colombiano Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Maluma, confirmó la fecha de estreno de ‘Con el corazón’, una canción que grabó junto al cantante de música popular Yeison Jiménez, antes de su fallecimiento.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el intérprete de ‘Borró cassette’ recordó a Jiménez con un emotivo mensaje: "Cómo te extrañamos hermano. Este era nuestro sueño y el jueves lo hacemos realidad".

Maluma confirmó que la canción será estrenada el próximo jueves, 12 de febrero de 2026, un mes después del fatídico accidente que causó la muerte del cantante colombiano.

De acuerdo con el productor musical Georgy Parra, Jiménez habría dejado por lo menos 50 canciones inéditas con varias colaboraciones antes de fallecer.

Según Parra, el material que alcanzó a grabar Jiménez se encuentra en diferentes estados de producción. Algunas están completamente grabadas, mientras que otras requieren ajustes técnicos.

Es de señalar que el cantante colombiano Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero junto a cinco integrantes de su equipo de trabajo.

La avioneta en la que se transportaban desde la vereda Romita en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, Boyacá, con destino a Medellín, no logró tomar altura e impactó minutos después del despegue.

Las identidades de las otras personas que perecieron junto al reconocido cantante son: Fernando Torres Rojas (piloto), Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

