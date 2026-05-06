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Miércoles, 06 de mayo de 2026
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Estafa con el nombre de Yeison Jiménez: alertan por falsa tienda que engaña a sus seguidores

mayo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: AFP
Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: AFP
La organización del fallecido cantante denunció un sitio web fraudulento que usa su imagen para ofrecer productos que nunca son entregados.

A través de un comunicado, la organización que representa al fallecido cantante Yeison Jiménez informó sobre una estafa en la que se utiliza la imagen y propiedad intelectual del artista para engañar a sus seguidores.

De acuerdo con la denuncia, el portal identificado como tiendacriaderolacumbre.store ofrece productos a bajos precios que nunca son entregados a los compradores.

“La página suplanta la identidad de la marca oficial mediante la creación de su interfaz gráfica y el uso no autorizado de propiedad intelectual”, indican.

El comunicado enfatizó que los únicos canales digitales autorizados son https://tienda.yeisonjimenez.com.co y los dominios yeisonjimenez.com.co, yeisonjimenez.com y criaderolacumbre.com.

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“Al momento de pagar, serás redirigido a la interfaz oficial de Wompi. Si en algún momento se te solicita realizar transferencias directas a cuentas personales, o utilizar plataformas externas como Mercado Pago, Paypal u otra distinta, detén la operación, ya que podrías estar ante un sitio fraudulento”, advirtió el comunicado.

Indicaciones:

Confirme la dirección web: Verifique que se encuentra en uno de los dominios oficiales señalados antes de efectuar cualquier compra.

Dude de precios muy bajos: Las páginas falsas suelen ofrecer descuentos excesivos para captar víctimas con rapidez.

Notifique cualquier anomalía: Si fue afectado por este sitio o identifica otras páginas sospechosas, repórtelo cuanto antes a los correos oficiales.

Es de señalar que el cantante colombiano Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero junto a cinco integrantes de su equipo de trabajo.

La avioneta en la que se transportaban desde la vereda Romita en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, Boyacá, con destino a Medellín, no logró tomar altura e impactó minutos después del despegue.

Las identidades de las otras personas que perecieron junto al reconocido cantante son: Fernando Torres Rojas (piloto), Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

La Aeronáutica Civil de Colombia se pronunció tras la muerte de Yeison Jiménez y en un comunicado detalló lo ocurrido.

"La aeronave, que transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajes, había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín. El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate notificó la activación de la señal de la localización de emergencia en el sector del evento", precisó.

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