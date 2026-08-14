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Estados Unidos

¿Quién será el sucesor de Karoline Leavitt? Los cinco nombres que compiten por el puesto de secretaria de prensa en la Casa Blanca

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Secretaria Karoline Leavitt- Foto: EFE
Secretaria Karoline Leavitt- Foto: EFE
La secretaria de prensa de Estados Unidos dejará el cargo a finales de agosto, aunque mantendrá un rol como asesora externa de Donald Trump.

La sorpresiva renuncia de Karoline Leavitt a la secretaría de prensa de la Casa Blanca desató una intensa competencia interna en el entorno del presidente Donald Trump por una de las posiciones de mayor exposición pública en la política norteamericana.

Leavitt, quien a sus 28 años se convirtió en la portavoz más joven en ocupar el cargo en la historia del país, anuncio que dejará sus funciones a finales de agosto de 2026 para priorizar el cuidado de su familia tras el nacimiento de su segunda hija el pasado 1 de mayo.

El mandatario estadounidense, quien definió a Leavitt como una de sus asistentes de mayor confianza, confirmó que la funcionaria mantendrá su vinculación al gobierno como asesora externa.

Su partida ha generado sorpresa e incomodidad en sectores de la administración al no haber formado un semillero de talento visible dentro de su equipo de prensa, lo que deja al Ejecutivo sin una línea de sucesión inmediata.

Algunos empleados de la Casa Blanca no sabían de inmediato quién ocuparía el puesto, según revelaron fuentes cercanas al entorno presidencial a la cadena CNN.

Aunque la administración ha catalogado las apuestas como especulativas, en el entorno del mandatario circulan perfiles claves que cuenta con presencia mediática y la confianza del ala conservadora.

Entre los nombres que circulan está Scott Jennings, quien trabajó en la Casa Blanca durante el gobierno de George W.

la principal subsecretaria de prensa y segunda al mando de Leavitt. Kelly es una de las pocas integrantes del equipo autorizadas para representar a la Casa Blanca.

Tricia McLaughlin también podría ser una opción que se ha ganado la confianza de Trump.

Monica Crowley, exanalista de Fox News y actual jefa de protocolo de Estados Unidos.

Elizabeth Pipko, exmodelo y exportavoz del Comité Nacional Republicano, mantiene vínculos estrechos con la familia Trump.

o

A corto plazo, el Ejecutivo contempla retomar la fórmula utilizada durante la reciente licencia de maternidad de Leavitt.

o

Recurrir a altos funcionarios de la administración, como el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, están turnándose para hablar en nombre de la administración. Esto sucede mientras Trump decide quién estará a cargo de la Sala James S. Brady de manera permanente.

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