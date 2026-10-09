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Viernes, 09 de octubre de 2026
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Perú

Candidato llamado Hitler Mussolini sorprende al ganar elección regional en Perú

octubre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Elecciones municipales en Perú - Foto: EFE
Elecciones municipales en Perú - Foto: EFE
El hecho se registró en el distrito de Queropalca, un pequeño municipio del departamento de Huánuco.

Un hecho sin precedentes se registró en las últimas horas en Perú, luego de que un candidato con el nombre de Hitler Mussolini se quedará con la alcaldía de su municipio al norte de Perú.

Se trata de Hitler Mussolini Simeón Flores, un hombre de 45 años que lleva el nombre de dos de los dictadores fascistas más conocidos en Europa y el mundo, Adolf Hitler y Benito Mussolini.

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Simeón Flores se quedó con la alcaldía de Queropalca, en el departamento de Huánuco, con tan solo 25 votos de diferencia.

El candidato de Ahora Nación obtuvo 229 votos, mientras su contrincante más cercano obtuvo 204.

Durante su campaña prometió construir un estadio, arreglar las calles y ampliar el sistema de riego.

Paradójicamente, Hitler Mussolini ganó representando a un partido de centroizquierda tiempo después de renunciar al partido Fuerza Popular de la actual presidente, Keiko Fujimori.

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Pero Simeón Flores no sería el único con el nombre Hitler en esa zona del país, según el Registro Civil peruano, hay 160 personas con ese nombre en ese departamento.

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