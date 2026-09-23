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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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Temblor en Colombia

Temblor de magnitud 4,5 sacudió a Colombia: se sintió con fuerza en Bogotá

septiembre 23, 2026
Por: Luis Cifuentes
Sismo en Colombia
Sismo en Colombia
Usuarios en redes sociales reportaron que se sintió con fuerza en varias ciudades del país.

Un temblor de magnitud 4,5 se registró este miércoles en Colombia y se sintió con fuerza en la capital, Bogotá.

De acuerdo con la información del Servicio Geológico Colombiano, el temblor se registró a las 3:09 de la tarde con epicentro en Chaparral, Tolima.

"Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-09-23, 15:09 hora local Magnitud 4.5, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Chaparral - Tolima, Colombia", indicó el organismo.

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Usuarios en redes sociales reportaron que se sintió con fuerza en ciudades como Neiva, Cali, Popayán, Pereira y otras ciudades del centro y suroccidente del país.

"En Pereira pocos segundos pero fuerte... Me recordó el inicio del sismo del 10 de agosto", "Se sintió duro en el sur de Cali"; "Popayán se sintió fuerte"; "Se sintió fuerte en Ibagué", fueron algunos comentarios en redes sociales.

Este reciente temblor forma parte de un enjambre sísmico constante que mantiene en alerta a las autoridades de gestión del riesgo y a los pobladores de la zona. La secuencia de eventos telúricos se intensificó desde las primeras horas de este lunes 21 de septiembre, registrando decenas de réplicas y eventos menores focalizados en la misma falla geológica regional.

El SGC explicó que la seguidilla de eventos corresponde a la liberación de energía en fallas geológicas locales del sistema andino. Aunque la acumulación de sismos en un periodo corto genera alarma en la comunidad, los especialistas indicaron que es un comportamiento previsible dentro del mapa tectónico de la zona.

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Las unidades de Gestión del Riesgo del Tolima y los cuerpos de bomberos locales informaron que, tras los barridos de inspección, no se han registrado personas lesionadas ni fallas estructurales graves en viviendas o infraestructura pública.

 

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