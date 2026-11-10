Extécnico de la Premier League plantea su candidatura a la presidencia de la FIFA y desafiar a Gianni Infantino en las elecciones de 2027

El antiguo entrenador del Arsenal y actual directivo del área de desarrollo del fútbol de la FIFA, Arsène Wenger, se plantea presentar su candidatura oficial para competir por la presidencia de la organización en los comicios previstos para el año 2027.

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De acuerdo con la información difundida por la cadena británica BBC, el estratega francés se perfila como uno de los contendientes que buscará disputar el cargo al actual mandatario, el suizo Gianni Infantino, quien atraviesa un momento de alta vulnerabilidad política tras su polémico intento de vender participaciones privadas de la Copa del Mundo.

El calendario electoral establece como fecha límite el próximo 18 de noviembre para la formalización de postulaciones con miras a la elección que se celebrará el 18 de marzo de 2027, en el marco del congreso de la entidad internacional programado en la ciudad marroquí de Rabat.

Pese a haber mantenido una estrecha colaboración con la dirigencia de Infantino, Wenger marcó distancia de los proyectos comerciales objetados y defendió la necesidad de preservar los valores institucionales, al señalar de forma textual:

“La decisión de retirarse de este proyecto fue absolutamente necesaria y no había dudas en ella porque creo firmemente en una FIFA independiente que sirva a nuestro deporte con compromiso, transparencia e integridad”.

La contienda electoral cuenta ya con aspirantes declarados como el exdefensa suizo Ramón Vega y el presidente de honor de la federación japonesa, Kozo Tashima, quienes buscan ofrecer una alternativa de liderazgo frente al desgaste institucional que enfrenta el organismo rector del fútbol global.

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La posible entrada de una figura de la talla de Wenger con décadas de experiencia en el fútbol de élite y un amplio reconocimiento mundial por su exitosa trayectoria en el banquillo del Arsenal añadiría un peso específico y una credibilidad sustancial a una contienda llamada a redefinir el futuro de la gobernanza del fútbol mundial.