Impactante video de la caída de una avioneta en una zona residencial de Palm Beach, Florida: se precipitó a gran velocidad y terminó en llamas

Un avión pequeño se estrelló este domingo en un vecindario del sur de Florida y sus nueve ocupantes murieron, según autoridades de Estados Unidos.

En video quedó registrado el momento de la caída de la avioneta. Una cámara de un auto que se desplazaba por una de las carreteras del condado, captó cómo se precipitó a tierra la aeronave a gran velocidad.

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Incluso, en una imagen posterior se observa el enorme cráter que se formó tras el impacto.

El avión, que iba de Austin, Texas, a las Bahamas, se estrelló a las 12H50 locales. "El accidente de un avión hoy en el condado de Palm Beach, Florida, es una tragedia", dijo el secretario de Transporte, Sean Duffy, en un comunicado.

En ese mismo condado se encuentra Mar-a-Lago, el lujoso club del presidente Donald Trump.

El hecho se registró en la ciudad de Greenacres, en el condado de Palm Beach, Florida, cuando una avioneta Learjet 60 cayó a tierra a gran velocidad.

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Según los medios locales, se trataría de un jet privado valorado en 2 millones de dólares.

La aeronave habría despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom en Texas.