El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, lanzó este jueves un categórico aviso a la comunidad internacional al denunciar que el Gobierno de Rusia intensificó sus bombardeos con vehículos no tripulados contra posiciones en la retaguardia ucraniana, en un contexto de clara ventaja tras los recortes aplicados por la administración de Washington.

A través de un pronunciamiento emitido desde Kiev, el jefe de Estado ucraniano detalló el despliegue de 850 drones tipo Shahed en cuestión de horas, un escenario agravado por las limitaciones impuestas al servicio de internet satelital Starlink que emplea la defensa antiaérea en el frente de batalla.

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Las fricciones diplomáticas aumentaron tras el corte en el flujo de información de inteligencia estratégica que provee el Pentágono, una situación que impidió la detención temprana de misiles balísticos enemigos en al menos dos oportunidades durante la presente semana.

“Es obvio que Rusia ha elegido deliberadamente incrementar la intensidad de sus ataques después de que se le relajaran las sanciones en su contra y ante la observación de los intentos de presionar a Ucrania”, aseveró el presidente Volodímir Zelenski al cuestionar las exigencias de la Casa Blanca sobre el cese de incursiones a la infraestructura energética del Kremlin.

El debilitamiento del blindaje militar ucraniano coincide con el reciente entendimiento comercial pactado entre la Casa Blanca y el gobierno ruso para la comercialización de combustibles en los mercados internacionales, con el condicionamiento de la asistencia bélica a concesiones por parte de las autoridades de Kiev.

Este distanciamiento estratégico entre Washington y Kiev compromete la estabilidad del frente de batalla y reconfigura las alianzas de seguridad en Europa del Este, en un escenario que obliga a Europa a rearmarse sin depender de EE. UU.

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La postura del Gobierno norteamericano obligará a la cúpula militar de Ucrania a ajustar su doctrina operacional frente a la persistente presión ofensiva de las tropas de Moscú en los centros urbanos.