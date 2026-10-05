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"Washington se daría cuenta que mantener a Delcy es una vía fracasada": eurodiputado Hermann Tertsch sobre adelanto de elecciones y posible cambio de gobierno en España

octubre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
El eurodiputado del partido VOX, Hermann Tertsch, se refirió en NTN24 a la situación política en España donde el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre, en medio casos de corrupción que involucran a su círculo cercano.

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