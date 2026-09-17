La Reserva Federal asegura que podría volver a subir las tasas de interés en Estados Unidos antes de que finalice el año

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, banco central) estimó este miércoles que este año probablemente sea necesaria otra subida de sus tasas de interés para combatir la inflación.

Durante sus dos días de reuniones a puerta cerrada, los responsables de política monetaria revisaron sus previsiones para la economía estadounidense: esperan que 2026 concluya con una inflación del 3,7% interanual, según la mediana de sus proyecciones, frente al 3,6% estimado en su reunión de junio.

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Y estiman, por lo tanto, que las tasas de referencia se situarán entre el 4% y el 4,25% a finales de año, un escalón por encima del nivel anunciado el miércoles.

El presidente Donald Trump acusó el miércoles a la junta de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, a la que calificó de "hostil", de subir las tasas de interés por "motivos políticos".

"Es un buen hombre, Kevin Warsh, pero no importa lo bien que haga su trabajo, tiene una junta hostil", dijo Trump a periodistas tras referirse al jefe de la Fed, a quien él mismo nombró.

"Están aumentando las tasas para hacer quedar a Trump tan mal como sea posible (...) solo las están subiendo por motivos políticos, y ese aumento es contra Trump", señaló.

La Reserva Federal de Estados Unidos subió este miércoles los tipos de interés en la mayor economía del mundo en 25 puntos básicos para combatir la persistente inflación, una medida que seguramente enfadará al presidente Donald Trump, que ha exigido tipos de interés más bajos.

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El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal votó por unanimidad a favor de elevar los tipos de interés a entre el 3,75 y el 4,00 por ciento, citando una inflación "elevada" y añadiendo que la subida de tipos favorecería un "regreso más oportuno" a su objetivo del dos por ciento para este indicador.

Según el Resumen de Proyecciones Económicas del banco central, publicado también el miércoles, la mayoría de los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal prevén que será necesario al menos un aumento más de los tipos de interés antes de que finalice el año.