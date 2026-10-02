Incendios forestales encendieron las alarmas en Santander: van 10 hectáreas consumidas y está en riesgo planta de tratamiento de agua

Una emergencia por cuenta de dos incendios forestales mantiene en alerta a las autoridades de Sabana de Torres, Santander. Las llamas han consumido aproximadamente 10 hectáreas de cobertura vegetal en la zona rural, mientras los organismos de socorro adelantan labores para evitar que el fuego alcance áreas de mayor riesgo.

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Las imágenes de la conflagración evidencian la magnitud de la emergencia, con extensos focos de fuego y columnas de humo visibles durante la noche. La situación genera especial preocupación por la cercanía de las llamas a predios rurales, instalaciones del Batallón y la planta de tratamiento de agua del municipio.

De acuerdo con el reporte divulgado por las autoridades locales, los bomberos suspendieron temporalmente las labores durante la noche por razones de seguridad y tenían previsto reanudarlas a las 5:00 de la mañana, con acompañamiento de la Policía.

La emergencia se registra en medio de un panorama complejo para Santander. Un balance publicado por medios regionales el 1 de octubre reportó 28 incendios forestales en 18 municipios del departamento, con una afectación acumulada de 662 hectáreas entre julio y el 30 de septiembre.

Entre los municipios incluidos en ese registro figura Sabana de Torres, donde se contabilizaron dos emergencias forestales durante el periodo evaluado.

Cabe resaltar que las condiciones de altas temperaturas y la disminución de las precipitaciones han elevado la preocupación por la propagación de nuevos focos. Además del impacto sobre la vegetación, los incendios representan riesgos para las comunidades cercanas y pueden comprometer ecosistemas y fuentes de abastecimiento hídrico.

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Por ahora, la prioridad de los organismos de emergencia es contener las llamas y evitar que alcancen zonas habitadas o infraestructura estratégica. Las autoridades mantienen la atención sobre la evolución de la conflagración.