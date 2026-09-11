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Desde el espacio: revelan impactantes imágenes del atentado del 11 de septiembre luego de 25 años

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
A 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, emergen imágenes hasta ahora desconocidas que ofrecen una perspectiva única de aquella tragedia. Frank L. Culbertson, astronauta de la NASA y único norteamericano en el espacio ese día, acaba de publicar fotografías que capturó desde la Estación Espacial Internacional (ISS), mostrando la magnitud del desastre desde una óptica nunca antes vista por el público.

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