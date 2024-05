Inicia la edición número 54 de la Conferencia Anual de las Américas en Washington DC

El concejo de las Américas celebrará este miércoles una nueva conferencia anual en la sede de la Organización de Estados Americanos, (OEA) en Washington DC.

En la cita participarán altos funcionarios como el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols, y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

“Esta es la conferencia número 54 y en esta nueva oportunidad se abordarán temas muy importantes. Los países de América Latina necesitan más inversión para generar más empleo”, dijo Susan Segal, directora ejecutiva de Council of the Americas.

Asimismo, estarán presentes el presidente de República Dominicana, Luis Abinader; el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, y el candidato de la oposición en Venezuela, Edmundo González, quien estará de manera virtual.

En esta ocasión, la versión número 54 de la Conferencia de Washington sobre las Américas, que lleva por título ‘Avanzando en el caso empresarial para las Américas’, abordará temas como el fortaleciendo los negocios para las Américas, la evolución de la posición global de Colombia, la relación entre Estados Unidos y las Américas, entre otros temas.

En medio del encuentro, el Consejo de las Américas premiará al presidente Abinader porque “ha trabajado para promover la seguridad regional, apoyar la democracia y luchar contra la corrupción, desde que asumió la presidencia en 2020”.

“El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, recibirá el Premio del Presidente al Liderazgo en las Américas en la Conferencia Anual de Washington este 8 de mayo”, indicó a través de sus redes sociales el principal foro de diálogo sobre política, economía y cultura latinoamericana.

Dicho reconocimiento se otorga a funcionarios elegidos democráticamente que hayan demostrado un compromiso excepcional con el hemisferio occidental.

El Chairman’s Award for Leadership in the Americas se entregó anteriormente a otros líderes de la región, entre ellos, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos; Bill Cassidy, senador de Estados Unidos y Marco Rubio, senador de Estados Unidos en 2019.