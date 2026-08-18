Cristiano Ronaldo asegura que podría dejar el fútbol en esta temporada y revela el nuevo deporte al que se dedicaría: "Me divertiré más"

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo ha dejado caer la que podría ser la noticia más esperada y temida por millones de aficionados al fútbol en todo el mundo. En una entrevista con la revista Vogue, el astro portugués confirmó que la temporada actual podría marcar el final de su legendaria carrera profesional.

"Este probablemente sea mi último año en el fútbol, y quiero dejar un legado espectacular", declaró Ronaldo en la entrevista concedida junto a su esposa, Georgina Rodríguez, con quien contrajo matrimonio recientemente.

El jugador del Al Nassr adelantó que ya tiene planificado su futuro tras colgar las botas: "Tengo muchas cosas para mantenerme activo. El dejar el fútbol puede representar un gran vacío, que hay que saber llenar de varias formas, no solo una”.

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A su vez, declaró sus planes para después del retiro que incluye viajes y un nuevo deporte. “Me divertiré más, viajaré más, veré y jugaré más al pádel y, sobre todo, disfrutaré de lo que hemos construido", aseguró.

La declaración no resulta completamente sorpresiva. En noviembre de 2025, el madeirense ya había anticipado que la Copa del Mundo 2026 podría ser su última participación mundialista, aunque entonces mencionó que le quedaban "tal vez un par de años más" como profesional.

A pesar de acercarse al retiro, Ronaldo mantiene un objetivo histórico por cumplir: alcanzar los 1.000 goles en su carrera. El delantero finalizó la temporada con 976 tantos, incluyendo tres anotaciones logradas en el Mundial 2026 con la selección de Portugal. Le restan apenas 24 goles para alcanzar la cifra redonda que ningún futbolista ha conseguido en la era moderna.

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Además de esta marca personal, el portugués aspira a conquistar títulos con su actual club: la Champions League asiática, la liga saudí y la Kings Cup árabe. La fecha marcada en el calendario como su posible último partido sería el 29 de mayo de 2027, cuando el Al Nassr enfrente al Al Hilal en la última jornada del campeonato saudí.