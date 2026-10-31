Investigan presunta intoxicación que dejó más de 50 hospitalizados en Venezuela: estudiantes y adultos fueron atendidos en un liceo de Trujillo

Al menos 55 personas fueron atendidas en un hospital del estado Trujillo, en Venezuela, luego de presentar síntomas compatibles con una presunta intoxicación en el interior de una institución educativa. El incidente sucedió en el Liceo Bolivariano Andrés Lomelli Rosario, ubicado en el municipio Boconó, y activó la atención de los organismos sanitarios y de seguridad de la región.

Nahemy Márquez, directora del Hospital Rafael Rangel, confirmó que los afectados entraron al centro asistencial después de presentar malestares que tenían relación con el episodio registrado en el plantel. Según detalló, el personal médico atendió a 55 personas y les suministró los insumos y medicamentos requeridos.

Los reportes acerca del caso indican que entre los afectados hay estudiantes y adultos vinculados con la comunidad educativa. El medio Monitoreamos notificó que 48 alumnos y seis adultos recibieron atención médica, para un total de 54 personas. La cifra difundida por la directora del hospital fue de 55 pacientes atendidos.

Las autoridades sanitarias indicaron que los afectados se encontraban estables y permanecían bajo observación médica para vigilar su evolución. La atención incluyó la administración de suero y oxígeno, además de procedimientos de limpieza de la piel, según la información difundida sobre el caso.

Hasta ahora, no identificaron públicamente la sustancia que habría ocasionado los síntomas y tampoco se estableció cómo entraron en contacto con ella los integrantes de la comunidad educativa. Por esa razón, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el origen del episodio.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) acudieron al liceo para tomar muestras ambientales y progresar en las pesquisas. Estos procedimientos buscan establecer si existía algún agente químico o elemento contaminante en las instalaciones que pudiera explicar el malestar de los estudiantes y trabajadores.

La comunidad educativa y los representantes de los afectados solicitaron que las investigaciones se aceleren y permitan esclarecer lo ocurrido. La identificación de la posible sustancia resulta clave para determinar si el episodio tuvo relación con el ambiente del plantel, algún producto utilizado en sus instalaciones o una exposición de otra naturaleza.

Por ahora, no hay una conclusión oficial acerca de las causas ni se divulgaron resultados definitivos de los análisis realizados en el centro educativo. Tampoco se informó de responsabilidades individuales por lo sucedido.

El caso pone de nuevo la atención por los episodios de presuntas intoxicaciones registrados en instituciones educativas venezolanas. En octubre también se reportaron situaciones similares en otros planteles del estado Trujillo, aunque aún no se establece que aquellos incidentes tengan relación con el que sucedió en Boconó.

Mientras progresan las investigaciones, la prioridad de las autoridades sanitarias es mantener bajo seguimiento a las personas atendidas y determinar qué provocó la emergencia. La comunidad espera que los resultados dejen aclarar las circunstancias del hecho y establecer las medidas necesarias para evitar que se repita.